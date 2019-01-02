صقيع ورياح مثيرة للأتربة والقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت الهئية العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن طقس اليوم الأربعاء، يشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتصل درجة الحرارة الصغرى على محافظات الوجه البحري والقاهرة 10 درجات، بينما تصل درجة الحرارة الكبرى إلى 18 درجة.

وبالنسبة لطقس غد الخميس، يسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الشبورة العالية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتصل درجة الحرارة الصغرى على محافظات الوجه البحري والقاهرة 10 درجات، والكبرى 17 درجة.

وفي يوم الجمعة يسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتصل درجة الحرارة الصغرى على محافظات الوجه البحري والقاهرة إلى 10 درجات، ودرجة الحرارة الكبرى 18 درجة.