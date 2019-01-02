قيادي بـ"مستقبل وطن" يطالب بتعميم "الحنفيات الموفرة" بالمصالح الحكومية والمنازل

كتب- أسامة عبدالكريم:

أشاد محمود سليم شورى، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الصف محافظة الجيزة، بمشروع الحنفيات الموفرة بمساجد الجمهورية التي أطلقها وزراء الري والإنتاج الحربي والأوقاف، مطالبا بتعميمها على مستوى المصالح الحكومية والمواطنين أيضا.

وقال شورى، في بيان، الأربعاء، إن هذا المشروع من مشروعات تنمية الموارد وترشيد الاستهلاك وهي تتفق مع احتياجات المواطن والوطن في نفس الوقت؛ لأنها توفر المياه من ناحية وتوفر أموال المواطن فى فواتير استهلاك المياه من ناحية أخرى.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن ترشيد استهلاك المياه من أهم تعاليم ديننا الحنيف وكافة الأديان السماوية التي تحض على الإسراف ونهى القرآن الكريم عن الإسراف في أكثر من موضع فقال تعالى في سورة الأعراف "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".

وأضاف، أن الحنفيات الموفرة حسب المشروع المطروح جاء به أن الخلاط العادى فى الدقيقة استهلاكه 12 لتر بينما الحنفية الموفرة تستهلك 3 لتر فى الدقيقة، وحنفيات الحمامات تستهلك 14 لترًا في الدقيقة والموفرة الخاصة بالحمامات تستهلك 6 لترات فقط .