"البحوث الإسلامية" يطلق 4 قوافل توعية بـ4 محافظات

كتب - محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، أربع قوافل توعوية إلى مدن: مرسى علم، شلاتين، حلايب، أبو رماد، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية؛ للتواصل المباشر مع المواطنين وتوعيتهم بتحديات المرحلة الراهنة، وترسيخ جانب التعاون المجتمعي بين الناس، وحثهم على الإخلاص في العمل والمشاركة الفعّالة في بناء الوطن.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه القوافل تأتي ضمن الخطة التوعوية الشاملة للمجمع، لحماية المواطنين من الفكر المتطرف، والتأكيد على قيم المواطنة، وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة التي تتطلب اصطفاف جميع المواطنين للحفاظ على وطنهم ضد المخططات الخبيثة التي تسعى لإسقاطه وزعزعة استقراره.

وأضاف "عفيفي" في بيان له الأربعاء، أن برامج تلك القوافل تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة ومنها: تذكير الناس بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين ودعم تلك القيمة الإنسانية فيما بينهم، واستدعاء معاني التفاني في العمل من خلال استحضار نماذج تاريخية ووقتية في هذا الشأن، مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والزود عنها.‏

وأكد عفيفي خلال لقائه بأعضاء القوافل قبيل انطلاقها اليوم على أهمية أن يكون التواصل مع الناس فاعلًا يحقق نتائج ملموسة تنعكس على سلوك المواطنين، وتنتج أجيالًا من الشباب لديهم القدرة على البناء ومواجهة الأزمات وإدارة شئون حياتهم، والاعتماد على الذات.