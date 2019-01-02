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"الزراعة": تكليف عبدالله رئيسًا لـ"فحص واعتماد التقاوي" وعيسى مستشارًا للوزارة

10:46 ص الأربعاء 02 يناير 2019
"الزراعة": تكليف عبدالله رئيسًا لـ"فحص واعتماد التقاوي" وعيسى مستشارًا للوزارة

كتب- أحمد مسعد :

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف المهندس مجدي عبدالله محمود شهاب الدين؛ للعمل رئيسا للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.
كما أصدر وزير الزراعة، قرارا بتكليف الدكتور رجب عيسى إبراهيم محمود، المدرس بكلية الزراعة جامعة القاهرة؛ للعمل مستشارا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومشرفا على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بديوان عام الوزارة.

عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة مجدي عبداله رجب عيسى

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