"نظام تأميني موحد للعاملين لتحسين الأجور والمعاشات".. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء ،جاء في المقدمة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب مصر بالعام الميلادي الجديد، ودراسة الحكومة لمشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين بالدولة ودراسة الوضع الحالي لأجور العاملين تنفيذا لتوجيهات رئاسية، وعربيا أبرزت الصحف "مناورات الموج الأحمر - 1 التي انطلقت أمس في المياه الإقليمية السعودية" وتستمر عدة أيام بمشاركة مصر، السعودية، الأردن، السودان، جيبوتي، واليمن.

فتحت عنوان "الرئيس السيسي للمصريين: عام خير وسلام لمصر والعالم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة العام الجديد.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس قال، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"‬ : كل عام وجميع المصريين بخير .. كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم.

كما ذكرت الصحيفة أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، هنأت الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" : كل عام والشعب المصري والعالم أجمع بخير وسلام.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مناورات الموج الأحمر - 1 تنطلق في المياه الإقليمية السعودية" أن فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر 1" انطلقت ‬ وتستمر لعدة أيام بمشاركة مصر، السعودية، الأردن، السودان، جيبوتي، واليمن.

وأوضحت الصحيفة أن وحدات البحرية المصرية بدأت تنفيذ التدريب بالمياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر .. مشيرة إلى أن التدريب المشترك يأتي في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة.

وأشارت إلى أن مرحلته التحضيرية تتضمن عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات، تناولت طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري، بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة.

وأضافت أن التدريب يشتمل على العديد من الأنشطة، منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة، لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولا لأعلي معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة في مختلف الظروف.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "نظام تأميني موحد للعاملين بالدولة لتحسين الأجور والمعاشات"، ذكرت صحيفة الأهرام أنها علمت أن الحكومة تعكف حاليا علي إعداد مشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين بالدولة، يستهدف تحسين المعاشات والأجور التأمينية ويعمل علي تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.

وأضافت الصحيفة أن أبرز معايير النظام الجديد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن إجراء إصلاح هيكلي شامل ووضع ضوابط كفيلة بالحفاظ علي الاستدامة المالية للنظام التأميني الجديد، بحيث تتاح له مصادر التمويل ذاتيا، ويعمل علي الحد من تدهور المستوي المعيشي للمؤمن عليهم عند التقاعد.

كما يتضمن كل الإصلاحات المقترحة لمنظومة التمويل ويعمل علي تغطية جميع الأخطار وفقا لدراسة اكتوارية لمجموعة الأخطار التي يغطيها النظام الجديد، كما يشمل النظام الجديد حلولا عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الموسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم علي المشاركة في النظام التأميني الجديد، لتخفيف العبء المالي علي خزانة الدولة.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات خاصة لــ«الأهرام» إن هذا النظام يأتي في إطار تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتحسين حالة المواطنين المعيشية، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، مضيفا أن آلية تنفيذ هذه التكليفات تم إدراجها في موازنة العام المالي 2019-2020 ويجري حاليا حساب الأثر المالي لهذه التكليفات لتدبير التمويل اللازم لها في الموازنة الجديدة.

وأشار وزير المالية إلي أن عام 2019 سيشهد الانتهاء من عمل اللجنة الخاصة بدراسة الوضع الحالي لأجور العاملين بالدولة، طبقا للتوجيهات الرئاسية، وأن اللجنة المشتركة التي شكلت من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقوم بدراسة تفصيلية لحصر أوجه الخلل في المنظومة الحالية، ووضع الحلول والتوصيات لعلاجها لتحسين مستوي الأجور والقضاء علي التفاوت الكبير فيها بين العاملين بمختلف القطاعات .وتتضمن الإصلاحات أيضا ربط الأجر بالأداء، بما يكفل تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.

كما تضمنت الموازنة الجديدة فتح باب التعيينات الجديدة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات وربطها بالمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية علي نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويحظر التعيين بتعاقدات علي أي باب من أبواب الموازنة العامة، مع مراعاة استيفاء نسبة الـ5% المحددة لتعيين المعاقين، تنفيذا لأحكام القانون.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان " الحكومة تبدأ 2019 باستعراض الموازنة" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد ضرورة الالتزام بتوجه الحكومة نحو خفض الإنفاق لتقليل عجز الموازنة، ومراعاة عدم تأثير ذلك في حجم الاستثمارات الحكومية، مطالبا بزيادة المبالغ المخصصة لهذه الاستثمارات، وذلك لدورها الحيوي في دفع جهود التنمية والارتقاء بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات، وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض الملامح الأولية لمشروع موازنة العام الجديد بحضور وزيري التخطيط، والمالية، ونائبي الوزيرين.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن مشروع الموازنة الجديدة يولى تعزيز مجالات التنمية البشرية والالتزام بمستهدفات برنامج الحكومة اهتماما كبيرا فيما يخص الأولويات الأساسية فى مجالات الصحة والتعليم، كما أنه سيراعى تحقيق أهداف خفض الدين والعجز الكلى واستمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج.

وفي الشأن الرياضي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن محمد صلاح نجم مصر وليفربول جاء ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في أفريقيا في الجائزة المقدمة من الكاف وضمت القائمة ٣ لاعبين هم : محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني و الجابوني أوباميانج.

وعلي صعيد متصل، اختارت صحيفة "ستار افريكا"‬، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب عربي بقارة أفريفيا لعام 2018..وتفوق محمد صلاح علي رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، ووهبي الخزري لاعب منتخب تونس وسانت ايتيان الفرنسي.