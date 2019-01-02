حدث ليلًا| تفاصيل مكالمة السيسي وترامب.. و45 قتيلًا في احتجاجات السودان

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها الآتي:

"بحثا حلول لأزمات الشرق الأوسط".. "الرئاسة" تكشف تفاصيل مكالمة السيسي وترامب

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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هل يجوز الدعاء على أهل الكتاب في خطبة الجمعة؟.. تعرف على رد شيخ الأزهر

في سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "خلال نقاشي مع بعض المسيحيين على أحد مواقع الإنترنت وجدتهم يهاجمون الإسلام بضراوة، وعندما عنفتهم قالوا: إن المسلمين هم المبادرون بالتهجم على المسيحيين مستشهدين بذلك ببعض خطباء المساجد في صلاة الجمعة. فهل يجوز الدعاء عليهم علانية على هذا النحو مما يعتبرونه إيذاء لمشاعرهم؟"، تصدى للإجابة عنه فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر السابق - وقت صدور الفتوى.

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وزيرة الصحة تكشف موعد رفع الأجور بالمستشفيات

قالت الدكتورة هالة زايد إن هناك منظومة لرفع الأجور تدريجيًا ستبدأ بالمستشفيات النموذجية ومستشفيات التأمين الصحي.

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متحدث الوزراء: تخفيض الانفاق الحكومي في الموازنة الجديدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بضرورة خفض الإنفاق الحكومي سعيا لخفض العجز الكلي والدين العام، بما لا يؤثر على الاستثمارات الحكومية المهمة للغاية في مجالات التعليم والصحة والمرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل من خلالها.

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في أول يوم.. التضامن: صرف 1.94 مليار جنيه من معاشات يناير

تابعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر يناير في يومها الأول، واطمأنت على سير عملية صرف المعاشات دون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومكاتب البريد.

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"الصحة": إجراء 80 ألف عملية جراحية ضمن "قوائم الانتظار" - فيديو

قال المهندس أكرم سامي، المسؤول عن ميكنة مشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر استمرار مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات، لحين تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

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المئات يحتفلون بالليلة الختامية لاستقرار رأس الحسين

احتفل مئات من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، مساء الثلاثاء، على ميدان الحسين بمنطقة الجمالية، للاحتفال بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول (ص) بالقاهرة.

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وزير الإنتاج الحربي يكشف عن تفاصيل ابتكار "الحنفيات" الموفرة للمياه

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تفكر دائمًا في مشكلات المواطنين، ومنها مشكلة إهدار المياه، والتي توصل أحد المصانع إلى حل لها بابتكار حنفيات توفر كميات تصل إلى 75% من المياه.

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حزب الأمة المعارض: 45 قتيلًا وألف جريح منذ انطلاق الاحتجاجات السودانية

أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض اليوم الثلاثاء، بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات بالسودان.

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إصابة فلسطينيين واعتقال 4 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل أربعة أخرون، خلال مواجهات اندلعت، مساء أمس الثلاثاء، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

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بريطانيا: احتجاز المشتبه به في هجوم مانشستر بعد تقييمه طبيا

ذكرت الشرطة البريطانية أن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه للاشتباه طعنه أشخاصا في محطة مانشستر فيكتوريا للقطارات ليلة رأس السنة، احتجز بموجب قانون الصحة العقلية بعد أن خضع لتقييم من جانب فريق طبي.

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ترامب يتوقع تراجع أسعار الغاز في 2019

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنخفض أسعار الغاز هذا العام، بشكل أكبر مما هي عليه الآن.

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السلطات الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع وصول المهاجرين من الجنوب

أطلقت السطات الأمريكية الغاز المسيل للدموع في مدينة "تيخوانا" الحدودية الواقعة شمال غرب المكسيك خلال الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد وذلك لمنع حوالي 150 مهاجراً من دخول البلاد.

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"بسبب الفساد".. كاتب أمريكي يتنبأ بسقوط ترامب ونتنياهو في 2019

قال الصحفي الأمريكي الإسرائيلي، برادلي بيرستون، إن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وصديقه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيتم إقالتهما خلال العام الجاري، نتيجة ملاحقتهما جنائيًا.

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بعد أدائه اليمين القانونية.. رئيس البرازيل الجديد "يحضن" نتنياهو (صور)

عانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد اليوم الثلاثاء.

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وزير الدفاع التركي يؤكد أن جيشه تولى مهمة في إطار محاربة داعش

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن الجيش التركي "تولى مهمة في إطار عملية محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

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مصادر سورية: الجيش يقصف المسلحين داخل المنطقة المنزوعة السلاح

نفذ الجيش السوري اليوم الثلاثاء، ضربات على مواقع للمسلحين في منطقة سهل الباب الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، داخل المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها بين روسيا وتركيا.

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