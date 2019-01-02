3 زيارات ميدانية و32 طلب إحاطة.. "رياضة النواب" تصدر كتيبًا بحصاد أعمالها

كتب- أسامة عبد الكريم:

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، كتيبًا يحوي إنجازات وأعمال اللجنة ومجهوداتها خلال شهر نوفمبر الماضي لتطوير المنظومة الرياضية، والتغلب على التحديات والمشكلات التي تواجهها.

وحمل الكتيب عنوان: "حصاد العمل خلال شهر نوفمبر"، والذي اُفتتح بكلمة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متحدثا فيه عن الرياضة وحاجة الشعوب إليها ومساهمتها فى تحقيق النهضة الشاملة، ثم تحدث فيها عن دور اللجنة ومجهوداتها، وأعقبها كلمة للمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس تحدث خلالها أيضا عن الرياضة وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع كركيزة للاستثمار فى العنصر البشري.

وتطرق الكتيب لتشكيل هيئة مكتب اللجنة والمكون من: المهندس أشرف رشاد رئيس اللجنة، والنائب عماد سعد حمودة، ومحمود حسين وكيلين، وياسر سلومة أمين السر، بجانب 10 أعضاء، بجانب المستشار أكمل فاروق مستشار اللجنة.

كما تضمن الكتاب مقدمة مفصلة عن عدد اجتماعات اللجنة وعدد ساعات العمل وطلبات الإحاطة التي تم مناقشتها خلال نوفمبر، حيث ناقشت اللجنة 32 طلب إحاطة على مدار 10 اجتماعات بواقع 13 ساعة، تم خلالها المشكلات التي تواجه مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.

وجاء "الفصل الأول" من الكتيب تحت عنوان "الزيارات الميدانية" حيث قامت اللجنة في الفترة من 17 – 19 نوفمبر بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظتي قنا والأقصر، تفقدت فيها العديد من مراكز الشباب وافتتحت عددا منها وحلت مشكلات البعض الآخر.

كما التقت اللجنة خلال الزيارة محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واستمعت خلال اللقاءات للمشروعات التنموية التي تجرى في كل محافظة على حدة، بجانب تنظيم لقاء مفتوح مع شباب برلمان الطلائع وشباب جامعة جنوب الوادي.

وتضمن الكتيب أيضًا؛ تنظيم اللجنة يوم 25 نوفمبر زيارة ميدانية للجنة الأوليمبية المصرية التقت خلالها هشام حطب رئيس اللجنة وبحضور الكابتن أحمد شوبير، وتفقدت متحف اللجنة الأولمبية والذي يعد ثاني أكبر متحف أولمبي بعد المتحف الأولمبي بلوزان بسويسرا من حيث النشاة وحجم المقتنيات.

وجاء "الفصل الثاني" من الكتيب تحت عنوان"طلبات الإحاطة" حيث ناقشت اللجنة خلال شهر نوفمبر 10 اجتماعات باجمالي عمل 13 ساعة لمناقشة طلبات الإحاطة التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وبلغ إجمالي عدد طلبات الإحاطة 32 طلب وضم الكتيب ما انتهت إلية اللجنة من توصيات وقرارات لتلك الطلبات.

واحتوى "الفصل الثالث" من الكتيب الذى يضم 42 صفحة، على قسم خاص بتكريم اللجنة لأبطال البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية للشباب تحت رعاية الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذي حرص على الحضور وإلقاء كلمة، وذلك يوم 21 نوفمبر وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.