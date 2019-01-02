نائبة: طالبنا الحكومة بصرف بدل رصيد إجازات العاملين وردت "حالات فردية"

كتب- أسامة عبد الكريم:

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة أجرت عدة مناقشات لإلزام الحكومة بصرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين في قطاعين الأعمال والعام.

وأضافت مايسة لـ"مصراوي": "على الحكومة أن تضع في اعتبارها توفير بدل نقدي الإجازات للعاملين عند وضع الموازنة في كل عام، وإنشاء وحده قانونية بكل مؤسسة لصرف رصيد الأجازات، بدلا من اللجوء للقضاء، المحتوم قرارها في النهاية لصالح صاحب الدعوى، وتوفير نفقات واتعاب محامين على الطرفين".

"حالات فردية مبتصرفش، ونقوم بصرف رصيد الإجازات لجميع العاملين"، هكذا جاء الرد من الحكومة على شكاوى العاملين من عدم صرف رصيد الأجازات، المقدمة من البرلمان، بحسب عضو لجنة القوى العاملة.

وأضافت البرلمانية، أن شركات قطاع الأعمال أكدت قيامها بصرف رصيد الإجازات أولا بأول مع نهاية كل عام.

وطالبت البرلمانية، الوزارات المعنية بتشكيل لجان لمتابعة صرف رصيد بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام.​