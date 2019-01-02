المئات يحتفلون بالليلة الختامية لاستقرار رأس الحسين

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كتب- محمود مصطفى:

تصوير- أحمد النجار:

احتفل مئات من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، مساء الثلاثاء، على ميدان الحسين بمنطقة الجمالية، للاحتفال بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول (ص) بالقاهرة.

وأحيا الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، الليلة الختامية لمولد الحسين، وسط حضور الكثير من مشايخ الطرق الصوفية.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، التي تمركزت بشارع الأزهر، وأمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.