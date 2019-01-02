أشرف فهمي مديرًا للإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، تكليف الدكتور أشرف فهمي موسى، بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

ويعد فهمي، أحد شباب العلماء بوزارة الأوقاف، الذين دفع بهم الدكتور محمد مختار جمعة، وشغل منصب مدير متابعة الأجهزة السيادية بالوزارة.

يأتي ذلك ضمن سياسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالدفع بالشباب في مفاصل الوزارة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاعتماد على الشباب.