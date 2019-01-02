وزيرة الصحة: هناك نقص شديد في التمريض.. وضاعفنا عدد الفصول

القاهرة- (أ ش أ):



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها لاحظت منذ توليها مهام الوزارة نقص شديد في التمريض.

وأوضحت زايد، في مقابلة تلفزيونية بالقناة الأولى، أنه تم مضاعفة عدد الفصول بالإضافة إلى إعادة الثقة للتمريض لأنه شيء مهم، لافتة إلى أنه في جنوب سيناء وأسوان خلال 3 سنوات سيكون هناك اكتفاء ذاتي من أبناء المحافظة من التمريض.

ولفتت إلى أن "الحوكمة وإدارة الأموال وفرا الكثير"، لافتة إلى أنه تم إنجاز أكثر من 74 ألف حالة من قوائم الانتظار في حوالي 6 أشهر وكان المستهدف حوالي 17 ألف مواطن في 6 أشهر.

وأوضحت زايد فأنه منذ بداية الحملة كان هناك تعاون كبير من البنك المركزي وبنوك التمويل المصرية وتم إمدادنا بالمال وهي عبارة عن منحة حيث تم ضخ حوالي مليار و900 مليون جنيه من أجل قوائم الانتظار.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن تكلفة المبادرة حتى الآن حوالي 800 مليون جنيه، وهذا لم يكن في موازنة الدولة ولكن لو لم يكن هناك حوكمة كان سيتم إنجاز علاج 74 ألف مواطن في أكثر من 6 أشهر وسيكلفنا أكثر من ذلك.

وأشادت الوزيرة بحماس شباب الوزارة في العمل على قوائم الانتظار وفيروس سي ومشروع التأمين الصحي، وقالت إنهم شباب متعلمين ومتحمسين ووطنيين أضافوا الكثير من الخبرات وهم أكثر حركة وديناميكية.