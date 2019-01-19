"تحديد الألوان خلال أيام".. "التنمية المحلية" تعلن خطتها لطلاء عقارات المدن

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمحافظين، بمتابعة طلاء المباني بلون موحَّد، يأتي في إطار تنفيذ قواعد قانون البناء الموحد.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، أن عملية التنفيذ ستكون عن طريق إرسال كتاب دوري إلى المحافظين بتشكيل لجان، وإلزام كل الأحياء والمدن بالتنسيق مع اتحاد الشاغلين وقاطني العقارت لتنفيذ التكليف.

وأشار إلى أنه خلال أيام سيعقد اجتماع بمقر وزارة التنمية المحلية مع مسؤولي المحافظات وجهاز التنسيق الحضاري وكليات الفنون الجميلة، لاختيار وتحديد الألوان المقترحة للطلاء وتشطيب وجهات المباني، حتى يمكن متابعة عمليات التنفيذ على الأرض.

وأشار قاسم إلى أن القرار ما زال في مرحلة الترغيب، وكي يحصل العقار على إجراءات الترخيص لابد أن ينفذ شرط طلاء واجهة المنزل بألوان تتناسب مع طبيعة كل بيئة ومحافظة، سيتم تحديدها.