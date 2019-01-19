"كيف سيتم طلاء المنازل بلون موحد؟".. رئيس "التنسيق الحضاري" يوضح

كتب- حسن مرسي:

قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن قرار طلاء المباني "التي على الطوب الأحمر" بلون موحد يستهدف إعادة التنسيق إلى المباني وتغيير الصورة البصرية للمدينة والأقاليم، مما يحسن الصورة الذهنية للدولة المصرية.

وأشار أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت، إلى أنه ستتم دراسة كل إقليم وما يناسبه من ألوان، موضحًا أنه سيتم تحديد مجموعة ألوان لكل إقليم، وسيكون هناك نماذج في كل منطقة.

ونوه رئيس جهاز التنسيق الحضاري بأنه ستكون هناك تجارب لونية في البداية، لتحديد لون لكل مدينة، مضيفًا: "سيتم تحديد مجموعة درجات لكل منطقة أو إقليم للاختيار منها".

وناشد أبو سعدة المحافظين تطبيق الأُسس والمعايير التي يضعها الجهاز في ما يتعلق بتوحيد وجهات المباني والألوان، لتحسين الرؤية البصرية، لأن كل دول عالم لها "تيمة موحدة" في المباني.