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    ننشر أسماء المرشحين لانتخابات "الصيادلة"

    09:35 م السبت 19 يناير 2019
    ننشر أسماء المرشحين لانتخابات "الصيادلة"

    نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي، بعد حصرها خلال الأيام الماضية.

    ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات مطلع مارس المقبل.

    وبلغ عدد المرشحين على مقعد النقيب، 13 شخصًا، أبرزهم الدكتور كرم كردي، والنقيب الموقوف محي عبيد والذي تم إحالته اليوم لمحكمة جنح قصر النيل طوارئ في اتهامه بالاعتداء على صيدلي، والدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة بالقاهرة، وثروت حجاج.
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    نقابة الصيادلة انتخابات نقابة الصيادلة محي عبيد محمد الشيخ كرم كردي

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