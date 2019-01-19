عاصم الدسوقي: ثورة يناير تحتاج الكثير من الدراسات التاريخية

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، إن كتاب "الدولة والفوضى" لا يمكن أن نعتبره كتابا تاريخيا وحسب، بل هو كتاب يمكن الرجوع إليه كأحد المصادر التي تعبر عن فترة ثورة 25 يناير وحتى ثورة الـ30 من يونيو عندما يريد الباحثون دراسة هذه الفترة في تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل توقيع كتاب "الدولة والفوضى" للكاتب الصحفي مصطفى بكري، بمركز الجيزة الثقافي، اليوم السبت.

وأضاف الدسوقي: أن الفترة العاصفة التي مرت بمصر منذ ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو تحتاج الكثير من الدراسات التاريخية العلمية الموثقة حتى يتم كتابة التاريخ بعد سنوات من انتهاء هذه الحقبة التاريخية بشكل دقيق، مطالبا بمزيد من الدراسات والتوثيق العلمي لما يمر بمصر حاليا.

وواصل الدسوقي: لقد كان مصطفى بكرى بحكم عمله الصحفي موجودا في قلب الأحداث التي مرت بمصر ونجح في تسجيل الكثير من التفاصيل، ومن هنا تكمن أهمية كتبه حول هذه الفترة التي سيكون الحكم عليها وعلى هذه الكتب من قبل القاريء وليس من قبل المؤرخين والمتخصصين.

​