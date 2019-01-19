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    الكشف عن تمثال جديد لإحسان عبد القدوس في احتفالية مئويته

    08:24 م السبت 19 يناير 2019
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    كتب مصطفى علي:

    تصوير - إسلام فاروق:

    شهدت الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "روز اليوسف" اليوم السبت، بمناسبة مئوية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، الكشف عن تمثال جديد له.

    وشارك في رفع الستار من على التمثال أثناء الاحتفالية، الفنان محمد ثابت، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق.

    شارك في الاحتفالية الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامي مفيد فوزي، والأديب يوسف القعيد عضو مجلس النواب، وعدد من الفنانين على رأسهم نبيلة عبيد، وحمدي الوزير.

    إحسان عبد القدوس مؤسسة روز اليوسف حلمي النمنم كرم جبر مفيد فوزي مجلس النواب يوسف القعيد

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