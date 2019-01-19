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    "جبر" و"فوزي" ونبيلة عبيد يشاركون في مئوية إحسان عبدالقدوس

    07:31 م السبت 19 يناير 2019
    "جبر" و"فوزي" ونبيلة عبيد يشاركون في مئوية إحسان عبدالقدوس

    مئوية إحسان عبد القدوس

    كتب مصطفى علي:
    وصل منذ قليل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامي مفيد فوزي؛ للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها مؤسسة روز اليوسف، بمناسبة مئوية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، بحضور ومشاركة عدد من كبار الكتاب وقيادات بالمؤسسات الصحفية.

    وحرص على حضور الاحتفالية الفنانة نبيلة عبيد، والفنان حمدي الوزير.

    وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم عن إحسان عبدالقدوس، وحوار يجريه مفيد فوزي مع كبار الضيوف عنه، وجوائز مسابقة القصة القصيرة التي تحمل اسمه.

    إحسان عبد القدوس كرم جبر مفيد فوزي نبيلة عبيد روزاليوسف

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