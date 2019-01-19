إصلاح ماسورة مياه تسببت في هبوط أرضي بحي الوايلي (صور)

كتب- محمد نصار:

انتهى حي الوايلي، أحد أحياء المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، من إصلاح ماسورة مياه تعرضت للكسر ظهر اليوم، ما نتج عنه حدوث هبوط أرضي، اليوم السبت.

وتابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس عمرو فكري، رئيس حي الوايلي، أعمال الإصلاح، وإعادة الشيء إلى أصله.