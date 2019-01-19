  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 اتحاد طنجة.. الكونفدرالية الأفريقية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    مختار جمعة: قيمة إيجارات عقارات "الأوقاف" لا تُرضي الله

    07:00 م السبت 19 يناير 2019
    مختار جمعة: قيمة إيجارات عقارات "الأوقاف" لا تُرضي الله

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك بعض العقارات والوحدات السكنية تابعة لهيئة الأوقاف تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، وتؤجر بمبالغ زهيدة.

    جاء ذلك خلال جلسة "دور رجال الأعمال في تعزيز الانتماء الوطني"، على هامش المؤتمر الـ ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صباح السبت.

    وأضاف الوزير: "هناك عقارات سكنية محبوسة وتتبع أموال الوقف، تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر، ويتم تأجيرها بـ 8 جنيهات فقط"، متابعا "هذا أمر لا يرضي الله، فهذه أموال وقف".

    وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تُسلم خلال أيام وزارة العدل مشروع قانون لحساب أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لاقى استحسان وتأييد بعض النواب.

     

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف وزارة العدل عقارات سكنية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

    الخبر التالى:

    وزير الري يكرم فريق عمل حماية شاطئ كورنيش الإسكندرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان