مختار جمعة: قيمة إيجارات عقارات "الأوقاف" لا تُرضي الله

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك بعض العقارات والوحدات السكنية تابعة لهيئة الأوقاف تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، وتؤجر بمبالغ زهيدة.

جاء ذلك خلال جلسة "دور رجال الأعمال في تعزيز الانتماء الوطني"، على هامش المؤتمر الـ ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صباح السبت.

وأضاف الوزير: "هناك عقارات سكنية محبوسة وتتبع أموال الوقف، تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر، ويتم تأجيرها بـ 8 جنيهات فقط"، متابعا "هذا أمر لا يرضي الله، فهذه أموال وقف".

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تُسلم خلال أيام وزارة العدل مشروع قانون لحساب أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لاقى استحسان وتأييد بعض النواب.

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