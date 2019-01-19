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    الفاتيكان يُكرم مستشار شيخ الأزهر السابق.. 2 فبراير

    06:43 م السبت 19 يناير 2019
    الفاتيكان يُكرم مستشار شيخ الأزهر السابق.. 2 فبراير

    محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر السابق

    كتب - محمود مصطفى:
    أعلنت مشيخة الأزهر، تلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رسالة من الفاتيكان بشأن تكريم المستشار محمد عبدالسلام، القاضي بمجلس الدولة، والمستشار السابق لشيخ الأزهر.

    وحدد الفاتيكان، الثاني من فبراير المقبل، موعدًا لتكريم محمد عبدالسلام؛ لجهوده في تعزيز الحوار، وتوطيد العلاقات وسبل التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية خلال فترة عمله مستشارًا لشيخ الأزهر، بحسب البيان الصادر اليوم السبت.

    من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن تقديره لهذا التكريم، الذي يعد تقديرًا كبيرًا من البابا فرنسيس لمصر والأزهر الشريف باعتبار أن مصر بأزهرها تمثل مركزًا للوسطية والانفتاح والتسامح، مقدماً التهنئة إلى شباب مصر الواعد وقضاء مصر الشامخ وخاصة قضاء مجلس الدولة.

    ولفت "الطيب" إلى أن محمد عبدالسلام يمثل نموذجًا ينبغي أن يحتذى من شباب مصر في الجد والاجتهاد، وحب وطنه وخدمة دينه وأزهره الشريف.

    يذكر أن المستشار محمد عبدالسلام، عمل مستشارًا لشيخ الأزهر الشريف، لمدة 8 سنوات.

    محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر

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