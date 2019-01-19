خالد الجندي: الجيش نموذج لا مثيل له في التعايش بين أفراد الشعب

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يمكن وجود الأمة دون ضبط محددات الشخصية الوطنية، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "وجُعِل رزقي تحت ظل رمحي"، مشيرا إلى أن الأرزاق التي لا تتم حمايتها بقوة تصبح نهبًا للأعداء والمغرضين.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الـ ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي بدأت فعالياته صباح السبت.

وأضاف أن الأمن يحمي النعم والمستحقات والخيرات وإذا غاب ضاعت تلك النعم، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري مر بفترة عصيبة فقدت فيها البلاد الأمن، وعندما عاد الأمن عادت الحياة إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن القوات المسلحة وجدت لحماية هويته البلد بأكملها، منوها إلى أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة التي لم يتسلل إليها الفساد أو الخراب، واستجابت لأوامر الشعب لحمايته وتنفيذ مطالبه.

ولفت إلى أن الجيش هو المؤسسة القومية الوحيدة التي تضم كافة أطياف المجتمع دون تفرقة، لذلك مثلت نموذجًا لا مثيل له في التعايش بين أطياف الشعب.