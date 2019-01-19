"أبوالعينين" لوزير الأوقاف: "نفسي أشوف مساجد الأضرحة زي الفتاح العليم"

كتب - محمود مصطفى:

طالب رجل الأعمال محمد أبو العينين، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتطوير مساجد الأضرحة، وفتح باب التبرع للمساهمة في ذلك، لافتاً إلى أن تلك المساجد لها مُريدين كثر، وستجمع تبرعات كثيرة حال فتح باب التبرع.

جاء ذلك في كلمته بورشة عمل "دور رجال الأعمال في تعزيز الانتماء الوطني"، التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي الـ 29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي بدأت فعالياته صباح السبت.

ووجه "أبوالعينين" حديثه لوزير الأوقاف قائلًا: "نفسي أشوف مساجد الأضرحة زي الفتاح العليم"، معلنًا تكفل شركاته بتوفير "السيراميك" اللازم للمساجد التي تبنى بالجهود الذاتية.

ودعا "أبو العينين"، وزارة الأوقاف بإجراء مسابقة بين المهندسين والمصممين لعمل تصميمات حديثة وعالية المستوى للمساجد.