الآثار: إخلاء 9 عقارات خارج أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الآثار، إخلاء 9 عقارات بمنطقة "عرب اليسار"، الواقعة في حرم "أراضي منافع عامة - آثار"، خارج أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقال بيان للوزارة اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وإزالة التعديات والعقارات التي تشكل خطورة على ساكنيها، بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والآثار، والداخلية، والإسكان.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه تم تسكين قاطني هذه المساكن الذين بلغ عددهم 361 أسرة في عقارات بديلة، ويجري استكمال إزالة باقي العشوائيات والتعديات.

بدوره، أوضح ناجي حنفي، مدير عام مناطق آثار القلعة، أن أعمال الإزالة تمت دون أي تأثير على المنشآت الأثرية بالمنطقة، بالتنسيق مع الشركة المكلفة من قبل محافظة القاهرة بأعمال الإزالة، وبحضور رئيس حي الخليفة، وشرطة السياحة والأمن العام، ومفتشي آثار منطقة "عرب اليسار".