مصر للطيران تنقل 6 حيوانات "فرس النهر" من چوهانسبرج إلى بكين

كتب- طه عبيد:

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في نقل شحنة تضم 3 باليت حمولة 6600 كجم، كل باليت يحتوي علي 2 "فرس النهر" ، بإجمالي 6 فرس النهر، وذلك من چوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى بكين بالصين.

قالت مصادر بالشركة، إنه تم نقل شحنة الحيوانات بعناية كبيرة عن طريق مطار القاهرة الدولي، على رحلات مصر للطيران رقم 840 المتجهة من جوهانسبرج إلى القاهرة، ثم رحلة الشركة رقم 95 من القاهرة إلى بكين.

وأشارت المصادر إلى نجاح الشركة في توفير كل السبل التي تضمن سلامة نقل الحيوانات، برغم كونها شحنة ذات طبيعة خاصة في النقل، خاصة أنها استغرقت ساعات طويلة من رحلاتها في جنوب أفريقيا وحتى الصين أكثر من 24 ساعة طيران بالإضافة إلى التواجد بمطار القاهرة الدولي.