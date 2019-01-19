"محافظ القاهرة" يشهد افتتاح المؤتمر العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع والعشرون والذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة على مدار يومان تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثرة في تقدم الدول والحفاظ على هويتها".



وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجلسة الافتتاحية نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة ورجال الدين ووكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ووزراء الأوقاف من 13 دولة.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف والمنظمة الإسلامية العربية، ويشارك بة وفود 40 دولة إسلامية عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وبحضور 20 مفتيًا للدول الإسلامية.