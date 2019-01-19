مفتي الجمهورية: فتاوى وآراء الجماعات المتطرفة تزعزع فكرة الانتماء لدى الشباب

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن الأمة الإسلامية تواجه هذة الفترة مجموعة من التحديات، التي تلزم علينا جميعا الانتفاض من أجل مواجهتها.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الـ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي بدأت فعالياته صباح السبت، أن الجماعات المتطرفة أطلقت مجموعة من الفتاوى والآراء التي تزعزع فكرة الانتماء لدى الشباب، فحرمت تحية العلم والوقوف عند سماعه، وحقروا من المناسبات التاريخية، و مارست نوعا من التضليل لعقول الشباب.

وتابع المفتي " يجب أن نفخر أن لنا جيشا قويا يحمىي البلاد من الأخطار الخارجية، وتمكن القضاء على الإرهاب، ونعتز بأن لدينا جهازا قضائيا عادلا يحق الحق ويرده إلى صاحبه".

وقال علام "لدينا أيضا المؤسسات الدولية التي تعمل على توضيح الأفكار المغلوطة لدى الشباب، حتى لا يكونوا تحت وطأة براثن الفكر والأفكار الشاذة".​