وزارة الهجرة تنفي إدلاء "نبيلة مكرم" بتصريح عن عودة المصريين بالخارج للعمل بمصر

​كتب- أسامة عبدالكريم:

نفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إصدار السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، لأي تصريحات تتعلق "بعودة المصريين بالخارج للعمل بمصر بسبب الرخاء والإنجازات العظيمة عام 2020".

وأكدت وزارة الهجرة، في بيان، أن المصريين بالخارج هم القوة الناعمة في الدول المقيمين بها، فهم سفراء لنا بالخارج، مضيفة أن سبب وجود وزارة الهجرة هو التواصل معهم والاستماع لأفكارهم وآرائهم البناءة، فضلًا عن توفير الخدمات بوطنهم الأم وتذليل أية عقبات تواجههم، حيث أن الدولة تسعي لتوفير حكاية كريمة لكافة المصريين في الخارج.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، أهمية متابعة تصريحات الوزيرة من خلال الصفحات الرسمية للوزارة، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار المغرضة التي تستهدف وطننا.