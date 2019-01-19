إزالة 6 عقارات مهددة للحياة وخالية من السكان بعرب اليسار بالخليفة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء الأحياء بالعمل على تنفيذ كافة قرارات الإزالة للخطورة الداهمة والعقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة، وكذلك تنفيذ قرارات الترميم والتنكيس ومراجعة جميع الملفات الخاصة بذلك وتحديثها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والاحترازية للحفاظ على السكان.

وفي إطار تطوير منطقة عرب اليسار، أشرف حسام رأفت، رئيس حي الخليفة، تصاحبه قوة من شرطة مرافق القاهرة، على إزالة 6 منازل قديمة متهالكة ذات أسقف خشبية خالية من السكان الذين تم تسكينهم بمعرفة الحي بمنطقة الأسمرات وهم العقارات (12 درب المئذنة - 19 درب الشيخ عبدالله - 17 درب البرقع - 6 و8 عطفة الباشا) وتم تسليم العقارات لمقاول الحي لاستكمال تنفيذ قرارت الإزالة.

كما تمكن حي الشرابية برئاسة اللواء محمد شاكر، رئيس الحي، بحسب بيان، بالتنسيق مع شرطة المرافق، من تنفيذ قرار إزالة جزئية لعقار مكون من 7 طوابق متكررة بمساحة 100 م2 للدور الواحد مقامة بدون ترخيص بالعنوان 31 شارع الحداد ناصية زقاق داود مقار، حيث تم إزالة سقف الدور السادس بالكامل وبعض الأعمدة وأجزاء من سقف الدور الخامس وحوائط أدوار السادس والخامس والرابع وجاري استكمال تنفيذ الإزالة.