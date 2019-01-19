لجنة الأراضي: استرداد 44 ألف فدان.. وأكثر من 3 ملايين متر مربع من ممتلكات الدولة

القاهرة- أ ش أ:

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بكافة المحافظات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تمكنت خلال ال48 ساعة الماضية من إزالة تعديات على مساحة 557 ألف متر مربع أراضي بناء، ونحو 8600 فدان أراض زراعية.

وشهدت محافظة المنيا مواصلة استرداد مساحات كبيرة متعدى عليها ، حيث قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة التعديات على 44 ألف متر مربع ونحو 6200 فدان أراض زراعية، كما تمكنت محافظة القاهرة من استرداد أكثر من 101 ألف متر مربع.

واستطاعت قوات إنفاذ القانون بالجيزة إزالة التعديات على 2126 فدانا زراعيا ونحو 10 آلاف متر مربع أراضي بناء.

فيما أزالت قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا نحو 98 ألف متر مربع، كما استردت محافظة القليوبية أكثر من ألف متر مربع، وفي البحيرة، تمت إزالة تعديات على اكثر من 74 ألف متر مربع، وفي الإسكندرية استعادت قوات إنفاذ القانون 60 ألف متر مربع بعد إزالة التعديات الواقعة عليها.

ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية، فقد وصل إجمالي ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشر وحتى الآن فى كافة محافظات الجمهورية أكثر من 44 ألف فدان أراض زراعية، وأكثر من 3 ملايين و400 ألف متر مربع أراضي بناء.

كما أكدت وزارة التنمية المحلية - في تقريرها الذي سلمته للأمانة الفنية للجنة العليا - فإن هذه الأرقام تؤكد أن الموجة الثانية عشر تحقق أهدافها بشكل كامل بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وفى مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية مع المحافظات، وأن قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها بكل قوة والتزام بالقانون من أجل مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة.

ولفت التقرير إلى أن توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لقيادات المحافظات بمواصلة الجهود لإزالة كافة صور التعدي وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا بحسم لاسترداد حق الدولة وعدم التهاون مع أي حالات تقصير تتسبب في تعطيل عمل قوات إنفاذ القانون.

على جانب آخر، شددت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة على التزام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع آلية لحماية الأراضي التي تم استردادها وسرعة استثمارها في الأوجه المحددة منعا لعودة التعديات مرة أخرى.

وأشارت اللجنة إلى أنه بعد الانتهاء من التعديلات التي تم إعدادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتشديد عقوبة التعدي على أراضي الدولة وأقرارها من مجلس النواب، ستشهد الفترة القادمة استكمال منظومة المواجهة لهذه الظاهرة تشريعيا وتنفيذيا، بما يضمن القضاء عليها بشكل نهائي.

وأكدت اللجنة أن موجة الإزالات تستهدف الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، والتي يصعب تقنينها لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقنين أو دخولها في منفعة عامة أو التي قدمت عنها طلبات للتقنين ولم يستكمل واضعو اليد إجراءات التقنين وسداد رسوم الفحص والمعاينة لها.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إن الأمانة تقوم بمتابعة إجراءات إزالة التعديات سواء من خلال غرفة العمليات أو التواصل المباشر مع المحافظات لمواجهة أي عقبات تواجه التنفيذ .. مشيرا إلى أن التنسيق الدائم بين المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو أحد أهم أسباب النجاح في تحقيق هذه النتائج التي تؤكد إصرار الدولة على استرداد كافة ممتلكاتها.​