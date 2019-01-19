"بحوث الصحراء" توصي بإصدار دليل للوعي البيئي وخريطة للمخاطر لتيسير مهمة متخذي القرار

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ، أهمية إصدار دليل للوعي البيئي وعمل خريطة للمخاطر وسبل مواجهتها لتيسير مهمة متخذي القرار في توجيه جهود التنمية بالمناطق الصحراوية ،تماشيا مع سياسة الدولة في النهوض بالمجتمعات وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تقوم القيادة السياسية للدولة بدعم الجهود لتنفيذها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "التوعية البيئية ومواجهة المخاطر بين البيئة الريفية والصحراوية.. رصد وتقييم المخاطر البيئية لتنمية المجتمعات الصحراوية" اليوم السبت ، التي ينظمها قسم الإرشاد الزراعي بالمركز بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنصورة ،تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال إن الورشة تهدف إلى عرض ومناقشة مخرجات برنامج الوعي البيئي الريفي بمحافظة الدقهلية ، ودراسة فرص إنتاج مركز بحوث الصحراء لدليل للوعى البيئي الصحراوي، ودراسة فرص إنتاج خريطة إلكترونية للمخاطر البيئية بالمحافظات الصحراوية، ودراسة إمكانية تعميم مخرجات دراسة البيئة الريفية على البيئة الصحراوية..مشيدا بالتعاون بين المركز والجامعات المصرية خاصة جامعة المنصورة.

وأضاف أن برنامج الورشة تضمن في جلسته الأولى عرض لتجربة جامعة المنصورة في إصدار دليل للوعي البيئي وخريطة إلكترونية للمخاطر البيئية بمحافظة الدقهلية ،ورؤية مركز بحوث الصحراء لتنفيذ التجربة بالمجتمعات الصحراوية ..مشيرا إلى أن الجلسة الثانية تضمنت مناقشة محاور المفترضات والتوقعات، المخرجات المتوقعة، الإجراءات والخطوات، وحصرأولي للمخاطر البيئية الصحراوية.

وتابع أن الورشة أسفرت عن عدة توصيات منها أهمية اتساع قاعدة حصر و تصنيف المخاطر البيئية الصحراوية وتنوع أساليب وآليات الحصر والتصنيف من خلال ورش العمل ولقاءات الخبراء ونماذج المخاطر باعتبارها أولي الخطوات الأساسية في إعداد دليل الوعي البيئي الصحراوي وإنتاج الخرائط الإليكترونية للمخاطر البيئية بالمحافظات الصحراوية.

كما شملت ضرورة تنظيم عملية إدارة وإنتاج دليل الوعي البيئي الصحراوي عقب حصر وتصنيف المخاطر البيئية الصحراوية بتشكيل فريق فني وإرشادي لكافة البيئات الصحراوية وفريق من المتخصصين والخبراء بالمركز لكتابة وحدات الدليل وتحريره وإخراجه، ومراجعته قبيل إصداره في صورته النهائية، حصر الهيئات والجهات التنفيذية والشعبية العاملة في مجالات التوعية ومواجهة المخاطر البيئية الصحراوية ، بناء استراتيجية للتوعية ومواجهة المخاطر البيئية في ضوء مصفوفتي العوامل الاستراتيجية الداخلية والخارجية بالمحافظات الصحراوية.

وضمت التوصيات السعي لإدماج المرأة وشباب جامعات وكليات المحافظات الصحراوية في القضايا البيئية، من خلال اشراكهم في الأنشطة التدريبية والميدانية في جمع نماذج الخرائط الالكترونية بقري المحافظات المستهدفة، ومسوح المخاطر وأنشطة تثقيف الأقران وبرامج شارات التحدي البيئي، وإتاحة مادة الدليل عقب إنتاجه لمتخذي القرار. ​