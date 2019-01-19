وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ كوبري "قلما العلوي" أعلى طريق مصر/الإسكندرية الزراعي

كتب- أحمد نجيب:

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، أعمال تنفيذ كوبري قلما العلوي أعلى طريق مصر/الإسكندرية الزراعي، بإجمالي تكلفة 215 مليون جنيه، ويشمل 3 حارات لكل اتجاه، ومن المقرر الانتهاء منه في منتصف العام القادم.

وقال وزير النقل - في بيان، اليوم - إن المشروع يهدف إلى حل الأزمة المرورية التي تعوق الطريق الزراعي بمنطقة مزلقان قلما إلى جانب تقليل نسبة الحوادث، لافتا إلى أن إنشاء هذا الكوبري يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة طريق الإسكندرية الزراعي. ​