وزير الكهرباء: 2022 عام انتشار تركيب محطات الطاقة الشمسية بمصر

كتب- محمد صلاح ويوسف عفيفي:

أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استخدام الطاقة الشمسية هو دعم وانتشار لاستخدام الخلايا الشمسية الصغيرة التي يتم تركيبها بالمباني السكنية والتجارية والمباني العامة والفنادق والمنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين أول محطة للخلايا الضوئية لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى القاهرة بفندق جى دبليو ماريوت، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرةالسياحة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وأكد شاكر، أن استخدام الطاقة الشمسية فى المنازل والمنشآت الصناعية يعد عاملا محفزا لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة وتطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية وتسهيل تركيبها.

وأوضح أن عام 2022 سوف يشهد انتشار تركيب واستخدام محطات الطاقة الشمسية فى مصر لأنها الأرخص والاوفر لنصل لنسبة 20% طاقة متجددة.

من جانبها، أكدت الدكتورة راندا أبوالحسن المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة أن المشروع هو أحد المشروعات الداعمة لحماية البيئة وخفض انبعاثات الطاقة والاحتباس الحراري وهي بداية لاتجاه القطاعات الاقتصادية المصرية نحو الطاقةالمتجددة.​