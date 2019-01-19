وزيرتا السياحة والبيئة تكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين

كتب- يوسف عفيفي:

قامتوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بتسليم الشهادات التدريبية الخاصة بالدفعة الأولى الخاصة بالمرشد البيئي لعدد من المرشدين السياحيين، والتي جرى إطلاقها مؤخرا وتم من خلالها تدريب 35 مرشدا بيئيا في مدينة شرم الشيح بالتعاون مع وزارة البيئة كدفعة أولى.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية المقامة بأحد فنادق القاهرة، اليوم السبت، الخاصة بتدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق في القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة، إنه لأول مرة يجرى الاستثمار في البشر وتنمية قدراتهم لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال برنامج إعداد وتأهيل المرشد السياحي البيئي والذى يهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تدريب المرشدين وإمدادهم بالمعلومات السليمة عن جميع الموارد الطبيعية كحياة البرية والبحرية والجيولوجيا والطيور المهاجرة لتعظيم مفهوم السياحة المستدامة وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة لحماية و صون الموارد الطبيعية كحق للاجيال المستقبلية.

شارك في الاحتفالية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.