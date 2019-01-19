"الأقصر للسينما الأفريقية" يناشد الحكومة بإنقاذ مسرح حسن فتحي تنشيطا للسياحة بالصعيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن إطلاق مبادرة لإحياء المسرح التراثي الذي شيده المعمارى المصري العالمي حسن فتحي غرب مدينة الأقصر منذ أكثر من 80 عاما، وذلك بالتعاون مع المسئولين بمحافظة الأقصر.

جاءت المبادرة استجابة لطلب الخبير السياحي محمد عثمان، نائب رئيس الجمعية المصرية للحفاظ على السياحة الثقافية، لترميم المسرح الذي تعرضت الكثير من أجزائه للإنهيار، وأن يعاد افتتاحه أمام الجمهور، بالتزامن مع افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية منتصف شهر مارس المقبل، وهو المقترح الذى وافق عليه نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر، والذي طلب بالتنسيق مع وزارة الثقافة لدراسة إمكانية ترميم المسرح وعودته للحياة مرة أخرى.

من جانبه، أكد الخبير السياحي محمد عثمان، جاهزية جمعيته لتولي أعمال الترميم، بمعرفة خبراء البناء والترميم، وعايشوا فنون العمارة الخاصة التي أسسها المعماري الراحل حسن فتحي.

وناشدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر، و الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، بالتنسيق المشترك للبدء سريعا في تنفيذ مشروع عاجل لإنقاذ المسرح وترميمه وتقديم بعض عروض وفعاليات المهرجان على خشبته بحلول منتصف شهر مارس المقبل.

وبدورهم قام كل من الفنان محمود حميدة، رئيس شرف الدورة الرابعة والسيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان ، والمخرجة عزة الحسينى، مديرة المهرجان، يرافقهم محمد عثمان، وبعض الناشطين في مجال حماية المبان التراثية بالأقصر، بزيارة قرية حسن فتحي ومسرحه الشهير فى غرب الأقصر، وناقشا مع عدد من المعنيين بعمارة حسن فتحي، وخبراء ما يسمى بعمارة الفقراء، التى اسسها فتحى بمصر والعالم، وإمكانية ترميم المسرح ورفع كفاءته وفتحه أمام الجمهور مجددا.

من جانبهم، أبدى كل من وزيرة لثقافة ايناس عبدالدايم ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم ونائبه محمد عبد القادر، ترحيبهم وتعاونهم من أجل ترميم مسرح حسن فتحي وإعادته للحياة مجددا.