وزيرة البيئة: غازات الاحتباس الحراري بمصر أقل من 1% على مستوى العالم

كتب يوسف عفيفي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تدشين أول محطة الخلايا الضوئية لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأحد فنادق القاهرة الكبري هو تأكيد على أن مصر لديها قطاع خاص واع وحريص على مشاركة الحكومة فى مشروعاتها المختلفة الإتجاه نحو حماية الطاقة والصناعة والسياحة والبيئة.

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين أول محطة للخلايا الضوئية لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى القاهرة بفندق جى دبليو ماريوت بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرةالسياحة ، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وأضافت فؤاد، أن المشروع يحقق ثلاث أبعاد متشكابه ومترابطة، تتمثل في تفعيل مشروعات الطاقة المتجددة والتي يجب نشرها في مصر، مع نشر تكنولوجيات حديثة صديقة للبيئة تسعى لتكرارها في كافة القطاعات، بالإضافة إلى المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

ونوهت إلى أن الحكومة تسعى بإصرار لتحقيق اهداف الامم المتحدةللتنمية المستدامة لتحقيق حماية للبيئة حيث ان قطاعات السياحة و الطاقة و الصناعة من اكثر القطاعات المتاثرة بتغير المناخ وهو تحدي تنموي في المقام الأول، وأن مثل مشروع اليوم يساعد فى تحقيق المكاسب لكافة القطاعات .

وأوضحت أن غازات الاحتباس الحراري في مصر أقل من 1% على مستوى العالم والجميع يسعى للقضاء على ذلك، ومصر قادرة بكل المبادرات في كافة القطاعات لنجاح منظومة البيئة.

وقالت إن دور وزارة البيئة هو تسهيل عمل شراكات بين الوزارت الأخرى لخفض الانبعاثات وزيادة تنافسية المشروعات وتسهيل الحصول على التمويل لصالح الوزارات المصرية ودمج الأبعاد البيئية.

وأوضحت أن المشروع هو ناتج تم عمل وجهد كبير من كافة القطاعات المعنية ليخرج بهذا الشكل الذي نراه اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية سواء المحلية أو الدولية وعلى رأسهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ليحقق المصالح لجميع الجهات .