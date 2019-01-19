بعد تكليفات السيسي.. ما هي مواد القانون التي تلزم بطلاء واجهات المنازل؟

كتب- محمد نصار:

تستعد المحافظات لتنفيذ كتاب رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل.

ولا تعتبر تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جديدة، ولكنها تأتي تطبيقًا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وينشر "مصراوي" المواد التي تلزم المواطنين بطلاء واجهات المباني كأحد اشتراطات الحصول على الترخيص.

مادة 84

نصت المادة 84 على أنه يراعى عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلي:.

- استكمال واجهات المبنى بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع.

- مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبني مع ألوان الواجهات المحيطة، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.

- إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية، ومواسير الصرف والتغذية.

مادة 85

نصت المادة 85 على أن "تُطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري التي يضعها الجهاز عند إصدار التراخيص في المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التي تقيمها الدولة أو القطاع الخاص، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة، وغير ذلك مما هو مذكور في أدلة التنسيق الحضاري.