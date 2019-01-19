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شاكر: نتوقع انتشار محطات الطاقة الشمسية عام 2020

02:24 م السبت 19 يناير 2019
شاكر: نتوقع انتشار محطات الطاقة الشمسية عام 2020

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استخدام الطاقة الشمسية هو دعم وانتشار استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة التي يتم تركيبها بالمباني السكنية والتجارية والمباني العامة والفنادق والمنشآت الصناعية.

وأكد شاكر خلال تصريحاته على هامش تدشين أول محطة طاقة شمسية بفندق ماريوت التجمع الخامس، إن استخدام الطاقة الشمسية فى المنازل والمنشآت الصناعية يعد عاملا محفزات لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة وتطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية وتسهيل تركيبها.

وذكر أنه فى عام 2020 سوف ينتشر تركيب واستخدام محطات الطاقة الشمسية فى مصر لأنها الأرخص والأوفر. ​

محمد شاكر الطاقة الشمسية الخلايا الشمسية المنشآت الصناعية

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