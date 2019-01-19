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حسين زين ناعيا المخرج محمد رجائي: أحد رواد الجيل الأول للتليفزيون

02:22 م السبت 19 يناير 2019
حسين زين ناعيا المخرج محمد رجائي: أحد رواد الجيل الأول للتليفزيون

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصطفى علي:

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المخرج الكبير محمد رجائي أحد رواد الجيل الأول للتليفزيون المصري، والذي له إسهامات كبيرة ومتميزة وأفكار رائدة أثرت العمل الإعلامي وتتلمذ على يده أجيال عديدة.

وقال زين إن إبداعات وأعمال المخرج الراحل ستظل عالقه في أذهان وقلوب المشاهدين.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام محمد رجائي التليفزيون المصري

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