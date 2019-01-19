غبور: افتتاح أول محطة طاقة شمسية يعد تطبيقا لمفاهيم الفنادق الخضراء

كتب- يوسف عفيفي:

أكد منير غبور رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لفندق جى دبليو ماريوت القاهرة، أن تدشين أول محطة للخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الفندق، يعد تنوعا لمصادر الطاقة المتجددة

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الفندق بتدشين أول محطة الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى فنادق القاهرة، بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وممثل من وزارة الصناعة وراندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وقال إن تنفيذ هذه المحطة يأتي فى سياق دعم الفندق لجهود الدولة فى تويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة النظيفة في قطاع الفنادق بمصر وتطبيقا لمفاهيم الفنادق الخضراء والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة التغيرات المناخية،

وأضاف غبور، أن مشروع نظم الخلايا الشمسية يهدف إلى دعم انتشار استخدام الخلايا الصغيرة التى يتم تركيبها بالمباني السكنية والتجارية والمباني العامة والفنادق والمنشآت الصناعية مما يعد عاملا محفزا لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة.

جدير بالذكر أن فندق دبليو ماريوت كان أول فندق فى مصر يقوم بتحويل أنظمة الإضاءة به للأنظمة الموفرة للطاقة بتكنولوجيا الليد فى عام 2014، والذى وفر جوالى 25% من اجمالى استهلاك الكهرباء بالفندق.