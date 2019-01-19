من أول فبراير.. وقف الصيد بالبحر الأحمر و"الزراعة" تتوقع ارتفاع أسعار الأسماك

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور أيمن عمار رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه سيتم وقف الصيد في البحر الأحمر لمدة شهرين، اعتبارًا من أول فبراير وحتى نهاية مارس، لافتا إلى أن الوقف "بيولوجي" يتزامن مع موسم تكاثر أمهات الأسماك للحفاظ على الزريعة.

وأضاف عمار في تصريح لمصراوي، أن وقف الصيد لن يزيد من أسعار الأسماك أكثر من جنيها واحدًا خلال شهر فبراير ثم يرتفع إلى جنيهين أو ثلاثة بحد أقصى في مارس، موضحا أن الهيئة ستتدخل فوريا حال وجود أي تلاعب من خلال الطرح من مزارع الهيئة أو بالاستيراد من الخارج بكميات تضمن تضبط أسعار السوق.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن هذه الفترة تعد من أكثر المراحل صعوبة في الصيد، مضيفا: نبحث كيفية تخفيف فترة الإيقاف على الصيادين.

وتابع: الغلق البيولوجي لبحيرة البردويل أو البحر الأحمر من أصعب القرارات التي تتخذها الهيئة حفاظا على الثروة السمكية في تلك المناطق. ​