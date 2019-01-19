نقيب الأشراف يطالب المفكرين والعلماء بغرس قيم المواطنة

كتب- محمود مصطفى:

طالب محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب نقيب السادة الأشراف، المفكرين والكتاب والعلماء والإعلاميين بالقيام بدورهم لبناء الشخصية الوطنية وغرس القيم الإسلامية والإنسانية فى نفوس المواطنين.

وأشار الشريف ـ في كلمته في مؤتمر الشؤن الإسلامية الدولي اليوم السبت الذي يحمل عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" ـ إلى أن الوطنية نظام حياة وتعكس حب الوطن وتفرض علينا بذل كل جهد للتضحية من أجله والارتقاء به ليصبح فى الصدارة، وأهمية الشخصية الإيجابية التى تعمل على نهضة المجتمع، مبينا أهمية المواطنة الكاملة التى تحافظ على الوطن.

وأكد متابعة لجان مجلس النواب النوعية لتوصيات المؤتمر بترجمتها فى مشروعات قوانين لغرس قيم المواطنة، مبينا أن المجلس يعمل على إقرار برامج لتعميق الهوية الوطنية للمواطن وفق الشرع الحنيف.

وقال" إن عقد المؤتمر في مصر يؤكد حالة الأمن والسلم بها ويدعونا للتركيز على القيم الإسلامية، مشيدا بالدعم الذى يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، وأثنى على دور الأوقاف في اختيار هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا معها لدعم قيم الإسلام الحنيف".​