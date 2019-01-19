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رئيس الشؤون الإسلامية بالإمارات: بناء الشخصية له أهمية كبرى في مواجهة الجماعات المتطرفة

12:26 م السبت 19 يناير 2019
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كتب - محمود مصطفى:

قال رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية بالإمارات، الدكتور محمد مطر الكعبي، إن بناء الشخصية الوطنية له أهمية كبرى في مواجهة الجماعات المتطرفة التي لا تعترف بمشروعية الدولة الوطنية، التي تعبر بإرهابها كل أرض وتوجه سهام نقدها لكل إنسان لا يؤمن بفكرها.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الـ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عقد صباح السبت، بأحد فنادق القاهرة، "أنه يجب على المؤسسات الدينية أن تواجه التشويه المتعمد للإسلام، مشدداً على أن الانتماء الوطني فرض عين على كل مواطن يعيش على أرض الوطن.

ولفت إلى أن خطبة الجمعة في الإمارات لها دور مهم في بناء الشخصية الوطنية، فضلاً عن توجيه خطابا مهما حول بعض القضايا المهمة أبرزها إطاعة الحاكم وكيفية تربية الأبناء على حب الوطن بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوطنية.

الإمارات محمد مطر الكعبي الجماعات المتطرفة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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