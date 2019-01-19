عاطف يعقوب: 2019 سيشهد تحويل 9 فنادق بالطاقة الشمسية

كتب يوسف عفيفي

قال عاطف يعقوب، ممثل الشركة المنفذة لمشروع الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، إن 2019 سيشهد تحويل 9 فنادق بالطاقة الشمسية، لافتا إلى مصر أول من استخدمت الطاقة الشمسية في العالم.

جاء ذلك خلال حتفالية تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالفنادق اليوم السبت بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وأوضح يعقوب خلال كلمته اليوم، أن مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة بدأ في نوفمبر عام 2018 وجاء افتتاحه اليوم ويعتبر ذلك أول خطوة مهمة في العام الحالي تليها خطوات أخرى في توسيع المشروع.

ويعتبر المشروع ضروي في مصر بعدما أصبح الضغط كبير عليها في استخدام الكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ما أدى إلى البحث عن بدائل أخرى منها: الطاقة الشمسية واعتبار الطاقة الشمسية جزء من التصحيح في الفنادق والمناطق الخدمية لتوريد الأموال للدولة يكون في المؤسسة نفسها والعالم كله يتجه إلى الاقتصاد الأخضر وبالتالي استوحب علينا العمل فيها هذا المشروع.

وتابع: أنه بالبحث عن أصل أول من استخدم الطاقة الشمسية في تاريخ العالم اكتشفنا أنها كانت في مصر وذلك عام 1913، ويعد هذا المشروع هو الأكبر في العالم كون مصر من أكبر المناطق بالعالم بها إشعاع شمسي.