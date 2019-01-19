اسماعيل نصر الدين: السيسى هو سر عودة "مرسيدس" للسوق المصري

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، إن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي هو سر عودة شركة مرسيدس العالمية للتصنيع فى مصر، بعدما تسببت البيروقراطية فى انسحابها من السوق.

وأضاف نصر الدين فى تصريحات صحفية، أن السيسي هدية السماء لمصر جاء لإنقاذها من مخطط دولي كانت تقوم جماعة الاخوان بتنفيذه، متمثل في القضاء على الهوية المصرية.

وتابع نصر الدين، أن إنجازات السيسي على جميع المستويات، سواء اقتصادية أو سياسية سيذكرها التاريخ وترددها الأجيال جيلا وراء جيل، مضيفا أنه لولا إرادة الله ثم وجود جيش قوي، فضلا عن رئيس بحنكة هذا الرجل، كانت تحولت مصر إلى وكر إرهابيين.

ووجه نصر الدين، رسالة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: "امضي في طريقك ولاتنظر أو تستمع للمحبطين وأهل الشر، تسير على الطريق الصحيح والله في عونك والشعب المصري سندك".