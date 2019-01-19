رئيس جهاز الشروق: نفذنا مركزا طبيا ستديره وزارة الداخلية لتقديم خدمة متكاملة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تمت الموافقة من قِبَلِ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2700 م2، والمبنى المنفذ بها بنشاط (مركز طبي) بمساحة 1050 متراً، بمركز خدمات الجولف 1، العائلى (1) سابقاً، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، وذلك في إطار توفير الخدمات الطبية بالمدينة.

وقال الشربيني، في بيان له اليوم، يضم المركز الطبي الذي نفذه جهاز المدينة 12 عيادة خارجية متخصصة، و2 عيادة أسنان، واستقبال طوارئ، وحدة ولادة وغرفة إفاقة وصيدلية و– معمل تحاليل ومركز أشعة والمغسلة وغرفة النفايات، من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة لسكان مدينة الشروق، موضحاً أنه جارٍ حالياً إجراءات التسليم والتجهيز من قبل وزارة الداخلية.

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