برلماني يطالب رئيس الوزراء بزيادة سعر توريد قصب السكر لـ1000 جنيه

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه بدلًا من 720 جنيهًا للطن الواحد.

وقال فايز، في طلبه لرئيس الوزراء: الفلاح المصري يئن نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل غير مسبوق، وفي مقدمتها تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل.

وتابع عضو مجلس النواب: المزارعون في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية مش جايبة همها، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنة بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبير، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.