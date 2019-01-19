بحضور 3 وزراء.. بدء احتفال تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم السبت، تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق في القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

يشارك في الحفل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعماد حسن مستشار وزيرة السياحة وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

ومن المقرر أن تقوم وزيرتي السياحة والبيئة على هامش الاحتفالية بتسليم الشهادات التدريبية الخاصة بالمرشد البيئي لعدد من المرشدين السياحيين، والتي جؤى إطلاقها مؤخرا وتم من خلالها تدريب عدد 35 مرشدا بيئيا في مدينة شرم الشيح بالتعاون مع وزارة البيئة كدفعة أولى.​