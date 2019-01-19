زيارة رسمية حلمي الشريف: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن زيارة وفد البرلمان المصري لنظيره الكويتي، تتويج للعلاقات القوية بين البلدين، خاصة أن العلاقة بين البلدين تاريخية.

وأضاف الشريف، لمصراوي، السبت، أن الفترة الماضية شهدت علاقات قوية وتعاونًا مثمرًا بين الرئيس السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، تبلورت في زيادة التعاون المشترك والتبادل التجاري بين البلدين.

ويغادر وفد برلماني برئاسة، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، متوجها على رأس وفد برلماني إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية للبرلمان الكويتي.