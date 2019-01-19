أكثر الكلمات إنتشاراً

سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

زيارة رسمية حلمي الشريف: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية

09:12 ص السبت 19 يناير 2019
زيارة رسمية حلمي الشريف: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية

النائب أحمد حلمي الشريف

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن زيارة وفد البرلمان المصري لنظيره الكويتي، تتويج للعلاقات القوية بين البلدين، خاصة أن العلاقة بين البلدين تاريخية. 

وأضاف الشريف، لمصراوي، السبت، أن الفترة الماضية شهدت علاقات قوية وتعاونًا مثمرًا بين الرئيس السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، تبلورت في زيادة التعاون المشترك والتبادل التجاري بين البلدين. 

ويغادر وفد برلماني برئاسة، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، متوجها على رأس وفد برلماني إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية للبرلمان الكويتي.

أحمد حلمي الشريف العلاقات المصرية الكويتية مجلس النواب اللجنة التشريعية السيسي

الخبر التالى:

رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتائج البحث والإنفاق وتحديث خريطة الفقر الشهر المقبل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان