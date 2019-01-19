حدث ليلًا.. من يتحمل تكلفة طلاء المباني؟ والأقباط يدعون لمصر

القاهرة- مصراوي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ويرصدها مصراوي في التقرير التالي.

أول إجراء من "الزراعة" بشأن حظر السعودية استيراد البصل المصري

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الإدارة ستوقع عقوبة على الشركات المتسببة في حظر السلطات السعودية لاستيراد محصول البصل المصري.

أبرزهم أحمد خالد توفيق.. مبدعون رحلوا وأعمالهم في معرض الكتاب 2019

"المبدع لا يموت"، "رحل ولكن إبداعه باق"، "رحل ولكن أعماله خلدته".. فور وفاة المبدعين، يحاول المثقفون أن يهونوا على أهله ورفاقه تلك الكارثة بمثل هذه الكلمات وغيرها، من الأوصاف التي يعتقد البعض أنها مجرد تطييب خواطر، إلا أنها تتجسد واقعا خلال اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة.

من سيتحمل تكلفة طلاء واجهات المنازل بالقاهرة؟.. "التنمية المحلية" ترد

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار طلاء جميع المنازل "الطوب الأحمر" الذي لم يتم طلائها هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب تنفيذه في وقت محدد.

بالدعاء لمصر.. الأقباط يصلون قداس "الغطاس" في الدقهلية

أدى الأقباط في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، صلوات قداس عيد الغطاس، ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن، بمختلف الكنائس والأديرة.

كارتر يحث ترامب على تشكيل مجموعة مستشارين لتطوير العلاقات مع الصين

حثّ الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خلال حديث له في مركز كارتر بمدينة أتلانتا الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب على تشكيل مجموعة خاصة من مستشاريي الظل يمكن لهم أن يساعدوه في تحسين العلاقات الأمريكية مع الصين.