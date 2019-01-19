حدث ليلًا.. من يتحمل تكلفة طلاء المباني؟ والأرصاد تطمئن المواطنين

القاهرة- مصراوي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ويرصدها مصراوي في التقرير التالي.

أول إجراء من "الزراعة" بشأن حظر السعودية استيراد البصل المصري

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الإدارة ستوقع عقوبة على الشركات المتسببة في حظر السلطات السعودية لاستيراد محصول البصل المصري.

أبرزهم أحمد خالد توفيق.. مبدعون رحلوا وأعمالهم في معرض الكتاب 2019

"المبدع لا يموت"، "رحل ولكن إبداعه باق"، "رحل ولكن أعماله خلدته".. فور وفاة المبدعين، يحاول المثقفون أن يهونوا على أهله ورفاقه تلك الكارثة بمثل هذه الكلمات وغيرها، من الأوصاف التي يعتقد البعض أنها مجرد تطييب خواطر، إلا أنها تتجسد واقعا خلال اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة.

من سيتحمل تكلفة طلاء واجهات المنازل بالقاهرة؟.. "التنمية المحلية" ترد

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار طلاء جميع المنازل "الطوب الأحمر" الذي لم يتم طلائها هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب تنفيذه في وقت محدد.

بالدعاء لمصر.. الأقباط يصلون قداس "الغطاس" في الدقهلية

أدى الأقباط في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، صلوات قداس عيد الغطاس، ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن، بمختلف الكنائس والأديرة.

كارتر يحث ترامب على تشكيل مجموعة مستشارين لتطوير العلاقات مع الصين

حثّ الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خلال حديث له في مركز كارتر بمدينة أتلانتا الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب على تشكيل مجموعة خاصة من مستشاريي الظل يمكن لهم أن يساعدوه في تحسين العلاقات الأمريكية مع الصين.

"رياح خفيفة وانعدام الأمطار".. الأرصاد تطمئن المصريين من طقس الأسبوع المقبل

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجياً، فضلًا عن توقعات الهيئة بانعدام فرص سقوط الأمطار.

الرقابة الإدارية والجمارك تضبطان محاولة رشوة لتهريب أدوية بالغردقة

تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولة رشوة وتهريب كمية من الأدوية البشرية بعدما حاول أحد التجار استغلال عامل بأحد الأندية في عرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على مأمور جمرك بجمارك المطار مقابل تسهيل تهريب كميات من الأدوية البشرية.

"بعد 24 ساعة جواز".. مصرع عروسين داخل شقتهما في الدقهلية

لقي عروسين بقرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مصرعهما، في ثاني أيام زفافهما اختناقًا بالغاز، عقب حدوث تسرب للغاز من سخان المياه.

الأمن يفرق تجمهرا لمشجعي الإسماعيلي عقب مباراة "الإفريقي"

فرقت قوات أمن الإسماعيلية، تجمهرًا لمشجعي النادي الإسماعيلي، بقنابل الغاز المسيل للدموع، لاحتجاج الجماهير على خسارة فريقهم أمام الإفريقي التونسي في دوري مجموعات أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة.

شعبة السيارات عن عودة "مرسيدس" للعمل في مصر: مؤشر إيجابي

قال أشرف شرباص -نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية- إن قرار شركة مرسيدس بنز العالمية ببدء تشغيل مصنع تجميع جديد في مصر، من القرارات الهامة التي ستغير في شكل الصناعة المحلية.

متحدث الرئاسة: عودة مرسيدس للعمل بمصر رسالة إيجابية لمجتمع المال والأعمال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قرار شركة "مرسيدس" استئناف تجميع سياراتها في مصر، ستكون له انعكاسات ايجابية على مناخ الاستثمار في مصر، وعلى تصنيف مصر الائتماني، وتشجيع الشركات الأخرى على القدوم للاستثمار في مصر، وذلك لما يمثله القرار من رسالة إيجابية لمجتمع المال والأعمال في العالم.

"التعليم" تستطلع آراء الطلاب حول امتحانات أولى ثانوي التجريبية

قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد استبيانًا لتقييم الامتحانات التراكمية وفقًا للنظام الجديد.